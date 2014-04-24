Приставы помогли нуждающейся петербурженке получить квартиру в Парголово

Женщина состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

Судебные приставы Петербурга помогли местной жительнице переехать в собственную квартиру в Парголово. Как рассказали в пресс-службе УФССП, жилье женщине предоставила администрация Калининского района по решению суда.

Как выяснилось, петербурженка долгое время состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, и суд обязал районную администрацию предоставить женщине жилье по договору социального найма вне очереди. Приставы получили решение суда и выставили чиновникам требование о его исполнении. В январе 2021 администрация заявила, что жилых помещений в районе нет, но при повторном обращении нашли квартиру в Парголово. Петербурженка вскоре смогла заехать в долгожданную "однушку", с женщиной уже заключили договор соцнайма.

Ранее петербурженка рассказала об идее создания музея-квартиры Могучей Кучки.

Фото: Piter.TV