Петербурженка рассказала об идее создания музея-квартиры Могучей Кучки

Жители дома №50 по улице Марата надеются, что Смольный пойдет навстречу и поможет создать музей, посвященный творческому содружеству русских композиторов, которое сложилось в Петербурге в начале 1860-х годов.

Накануне, 3 марта, Piter.TV узнал, что на рассмотрение заседания Совета муниципальных образований вынесли инициативу по созданию музея-квартиры в доме №50 по улице Марата. С депутатом Виталием Боварем связалась местная жительница Полина Исакова и сообщила, что квартиру, в которой собиралась Могучая Кучка, планируют продать. Редакция Piter.TV поговорила с петербурженкой и узнала об истории помещения.

Чествование М. П. Беляева по случаю пятилетия создания Русских симфонических концертов. Слева направо (сидят): А. К. Лядов, В. В. Стасов, Ц. А. Кюи, Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Беляев (с дочерью) и другие.

Про то, что квартира Беляева периодически выставляется на продажу, мы знали давно. Во-первых, сами мониторим судьбу квартиры, во-вторых, появляется информация в соцсетях и на сайтах недвижимости уточнила Исакова Полина.

По словам петербурженки, идея о создании музея-квартиры возникла, когда жители дома объединились.

В нашем доме живут музыканты, теперь эта тема для нас наболевшая. У меня лично огромный проект в голове для сохранения этой истории русской музыки. Мы уже подумали, где взять 25 миллионов (стоимость квартиры на рынке, – прим. ред), но это нереально. И поэтому ждем такого же мецената как Беляев (имеется в виду Митрофан Петрович Беляев, основатель Беляевского кружка, объединившего многих выдающихся музыкантов, – прим. ред.). отметила жительница.

Полина Вадимовна не теряет надежды, что Смольный поддержит идею, ведь эти пять музыкантов не только дали толчок новой русской музыке, но и коренным образом изменили её дальнейшее развитие.

История дома №50 по улице Марата действительно богата. Там собирались не только члены Могучей кучки, но жил советский изобретатель и музыкант, создатель терменвокса Лев Сергеевеч Термен.

Мне написала женщина и предложила снять фильм о нашем дворе, но для нас это дорого. Идея нам очень понравилась, и мы обсуждали её с соседями два дня. И через два дня мне "Вконтакте" попадается видео Романа Везенина, именно про эту квартиру Беляева. Это огромная удача для нас, видео получилось бесподобным. Я связалась с Романом, и он разрешил мне использовать все его фото и видео, собственно вот таким образом, мы и получили эксклюзивные фотографии сообщила Полина Вадимовна.

Для местных жителей очень важна история дома, однако сохранять ее своими силами практически невозможно.

Я отправила три письма о создании музея в этой квартире. В комитет Культуры, в комитет по охране памятников и в Строгановский фонд уточнила петербурженка.

На данный момент остается ждать одобрения инициативы Советом муниципальных образований. В случае, если идею одобрят, письмо с просьбой о поддержке направят в Смольный, вице-губернатору Борису Пиотровскому.

Отметим, что Доходный дом №50 по улице Марата был спроектирован архитектором Василием Геккером. В 1884 году там поселился Митрофан Петрович Беляев. Он был большим любителем музыки и стал устраивать у себя по пятницам музыкальные квартетные вечера. Постоянными гостями Беляева стали Бородин, Глазунов, Лядов, Римский-Корсаков. Бывали здесь Чайковский, Танеев, Скрябин.

Помимо этого в разные годы в доме проживали артист балета Павел Андреевич Гердт, зоолог и психолог Владимир Александрович Вагнер, инженеры Петр Андреевич Виноградов и Борис Иванович Огородников.

Сама квартира находится в полуразрушенном состоянии и нуждается в реставрации.

Отметим, что спустя столько лет сохранился, предположительно, подлинный рояль марки C. M. Schröder, который имеет непосредственное отношение к собиравшимся здесь когда-то композиторам.

Полина Исакова также отметила, что составит и отправит письмо на имя губернатора Александра Беглова.

Ранее мы писали, что муниципалы просят Смольный поддержать идею создания музея-квартиры "Могучей кучки".

Фото: Президентская библиотека имени Б. Ельцина; CityWalls; Роман Везенин