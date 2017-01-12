Муниципалы просят Смольный поддержать идею создания музея-квартиры "Могучей кучки"

Квартиру, где собирались члены "Могучей кучки", выставили на продажу. Там предлагают сделать музей.

В среду, 3 марта, глава муниципального образования Владимирского округа Петербурга Денис Тихоненко направил в Смольный письмо на имя вице-губернатора по культуре Бориса Пиотровского, в котором просит поддержать задумку местной жительницы о создании музея-квартиры в доме №50 по улице Марата. Редакция Piter.TV ознакомилась с документом и узнала, чему будет посвящен музей.

Как выяснили местные жители, квартиру в доме №50 (который, является памятником) выставили на продажу. История помещений, если верить экспертам, богата – именно там собиралась "Могучая кучка": общество композиторов XIX века, куда входили Милий Балакирев, Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков и Цезарь Кюи.

По предварительной информации, там сохранился подлинный рояль марки C. M. Schröder.

Идея жительницы — предложить городской власти найти способ выкупить эту квартиру и организовать в ней музей-квартиру, позволяющую посетителям погрузится в атмосферу музыкального кружка позапрошлого столетия говорится в письме.

Отметим, что в доме №50 по улице Марата в 1884-1903 году жил музыкальный деятель Митрофан Беляев. Там собирались музыканты и композиторы XIX века во главе с Римским-Корсаковым.

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Фото: Муниципальная экзистенция / Telegram