В Петербурге открыли памятник погибшим медикам "Печальный ангел"

В Петербурге открыли памятник погибшим медикам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей – студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы.

Александр Беглов, губернатор Петербурга