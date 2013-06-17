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В Петербурге открыли памятник погибшим медикам "Печальный ангел"
Сегодня, 11:38
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nastya960

В Петербурге открыли памятник погибшим медикам "Печальный ангел"

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Памятник на набереженой Карповки открыли вдова скульптора Романа Шустрова Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.

В Петербурге открыли памятник погибшим медикам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей – студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Скульптура "Печальный ангел" – отлитая в бронзе работа легендарного петербургского художника Романа Шустрова, который умер от коронавируса 14 мая 2020 года. Памятник на набереженой Карповки открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, коронавирус, памятник медикам, печальный ангел
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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