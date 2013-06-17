В Петербурге открыли памятник погибшим медикам "Печальный ангел"

В Петербурге открыли памятник погибшим медикам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей – студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Скульптура "Печальный ангел" – отлитая в бронзе работа легендарного петербургского художника Романа Шустрова, который умер от коронавируса 14 мая 2020 года. Памятник на набереженой Карповки открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.
Фото: Piter.tv
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