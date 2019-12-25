Фирма супруга Булановой задолжала более 1 млн рублей

На мужа певицы зарегистрировано две организации, одна из них – ООО "ББ-Галерея".

У 38-летнего мужа Татьяны Булановой Валерия Руднева обнаружили долги перед налоговой за его бизнес. На супруга певицы зарегистрировано две фирмы, одна из них – ООО "ББ-Галерея", которое занимается оптовой торговлей и строительными работами. По данным "КП-Петербург", эта организация задолжала более 1 млн рублей.

В последний раз предприниматель платил налоги в 2023 году: тогда он отдал государству свыше 100 тыс. рублей. Через год образовался долг в размере 743 тыс. рублей, за два года задолженность увеличилась. Кроме того, на Валерия Руднева оформлено юридическое лицо ООО "Мясницкая ББ".

Также с мужа Татьяны Булановой пытаются взыскать 12 млн рублей за кредиты. По ее словам, когда-то супруга подставили партнеры.

Ранее мы рассказывали о том, что гендиректор избежал тюрьмы, полностью погасив долг в 269 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV