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Фирма супруга Булановой задолжала более 1 млн рублей
Сегодня, 12:29
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Фирма супруга Булановой задолжала более 1 млн рублей

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На мужа певицы зарегистрировано две организации, одна из них – ООО "ББ-Галерея".

У 38-летнего мужа Татьяны Булановой Валерия Руднева обнаружили долги перед налоговой за его бизнес. На супруга певицы зарегистрировано две фирмы, одна из них – ООО "ББ-Галерея", которое занимается оптовой торговлей и строительными работами. По данным "КП-Петербург", эта организация задолжала более 1 млн рублей. 

В последний раз предприниматель платил налоги в 2023 году: тогда он отдал государству свыше 100 тыс. рублей. Через год образовался долг в размере 743 тыс. рублей, за два года задолженность увеличилась. Кроме того, на Валерия Руднева оформлено юридическое лицо ООО "Мясницкая ББ". 

Также с мужа Татьяны Булановой пытаются взыскать 12 млн рублей за кредиты. По ее словам, когда-то супруга подставили партнеры. 

Ранее мы рассказывали о том, что гендиректор избежал тюрьмы, полностью погасив долг в 269 млн рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: долги, татьяна буланова
Категории: Новости России, Лента новостей,

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