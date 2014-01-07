Путин поручил увеличить количество квартир для детей-сирот

Перечень изменений в законодательство дан после встречи президента с лидерами думских фракций

Президент Владимир Путин поручил правительству заняться с вопросами по защите жилищных прав детей. Документ размещен на сайте Кремля. Срок – до 15 мая. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также главы высших исполнительных органов государственной власти российских субъектов.

Президент также поручил главе кабмина и председателю Госдумы оценить эффективность защиты законом прав детей при продаже долей жилья в квартирах, где они проживают, и принять соответствующие меры.

Также Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении общего количества квартир для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме.

Если выделение дополнительных квартир будет признано целесообразным, к 15 мая должны быть подготовлены и соответствующие поправки в законодательство.

Ранее Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от долгов.

Фото: Kremlin.ru