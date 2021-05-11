Мишустин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Совещание с вице-премьерами началось с минуты молчания.

Глава российского правительства Михаил Мишустин выразил соболезнования близким и родным в связи с трагедией в школе в Казани. Об этом руководитель кабмина сообщил коллегам во время совещания с вице-премьерами страны. Чиновник назвал ситуацию со стрельбой в гимназии Татарстана крайне бесчеловечной и жестокой.

Уважаемые коллеги, я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия. Стреляли в детей. Ученики школы и взрослые погибли. И каждая такая потеря - это огромное горе. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер вместе с вице-премьерами почтил память жертв трагедии минутой молчания. Ранее стало известно о том, что омбудсмен Анна Кузнецова назвала трагедию в Казани верхом трусости. Оружие в школу пронес 19-летний юноша, который закончил данное учебное учреждение четыре года назад. Подозреваемый действовал в одиночку. У молодого человека имелось официальное разрешение на хранение оружия. Глава Татарстана объявил 12 мая днем национального траура. На данный момент известно о восьми погибших, из которых семеро - дети. Ранено более 20 человек. Преступник задержан. Следствие назначит напавшему на школу в Казани психолого-психиатрическую экспертизу.

Life: охранник в гимназии в Казани, в которой произошла стрельба, все же был.

Видео: YouTube / Россия 24