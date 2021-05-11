Госдума открыла заседание с минуты молчания в память о жертвах казанской трагедии

Депутаты изучат законодательство в сфере оборота оружия.

Госдума России открыла пленарное заседание с минуты молчания в память о жертвах казанской трагедии. Председатель нижней палаты парламента рассказал коллегам о том, что следует проанализировать федеральное законодательство в области оборота оружия. Александр Хинштейн заметил, что в учебном учреждении, в которой произошла стрельба, отсутствовала охрана. Здание якобы было оснащено только тревожной кнопкой.

В настоящее время следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии 175 гимназии Казани,в которой жертвами (согласно официальным источникам) стали восемь человек, а пострадали более 20 человек. В настоящее время на месте инцидента продолжают работать силы Росгвардии. К операции привлечены саперы. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Также известно, что губернатор Самарской области после трагедии в Татарстане поручил проверить меры безопасности в местных школах. Проверка учебных учреждений также организована во Владивостоке. Стрелок в Казани задержан. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее глава регионального МВД заявил журналистам, что сведения о чкобы втором преступнике, удерживающем заложников в гимназии, не подтверждена. Пресса писала о том, что второй злоумышленник был ликвидирован в ходе штурма.

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