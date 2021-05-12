Мишустин заявил, что в 17 регионах рынок труда вернулся к допандемийным показателям

Глава правительства РФ оценил меры по поддержке занятости населения.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в 17 из 85 регионов рынок труда вернулся к допандемийным показателям. Такое заявление чиновник сделал во время выступления в нижней палате парламента. Он презентовал депутатам Государственной Думы отчет о работе кабинета министров за прошлый год. По информации от спикера, государство вместе с местными властями сформировало соответствующие комплексы мер поддержки в каждом конкретном случае.

Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. В 17-ти из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина напомнил, что видит необходимость в современном подходе к управлению трудовыми ресурсами страны. В частности, внесены поправки в закон, касающиеся дистанционного режима работы, а также расширены возможности труда вне офисов и на удаленке. Одним из важных проектов Мишустин считает документ о создании единой цифровой платформы занятости.

Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита".

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