Производства по стране смогли переориентироваться под нужды населения в пандемию.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что промышленность России избежала критического падения в 2020 году. Об этом чиновник сообщил депутатам Государственной Думы во время выступления с докладом о работе правительства за 2020 год. По словам спикера, к такому результату государство смогло прийти за счет слаженного взаимодействия региональных властей, федеральных органов и предприятий.

Масок мы можем производить в 15 раз больше, чем год назад. Защитных костюмов - в 33 раза, медицинских перчаток - в 40 раз, аппаратов искусственной вентиляции легких - в 24 раза, антисептиков - в восемь раз. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина напомнил политикам, что благодаря Фонду развития промышленности удалось поддержать более сотни "антиковидных" проектов. Многие компании смогли оперативно переориентировать производства. Например, швейные фирмы стали производить средства индивидуальной защиты, а другие предприятия - антисептики.

Россия увеличила экспорт в сфере информационных технологий на 6,5%.