Михаил Мишустин рассказал о популярности госпрограммы у россиян.

Правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года. Об этом в нижней палате парламента сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Чиновник выступил перед депутатами с ежегодным докладом о результатах работы. По информации от спикера, представители туристической индустрии в регионах в личных беседах с ним упоминали о том, что разработанная программа поддержки действительно пользуется большой популярностью у населения.

Правительство продлило ее до конца года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам премьера, также кабмин утвердил национальный проект по развитию внутреннего туризма. Он призван обеспечить россиянам комфортные поездки по стране по доступным ценам. По мнению чиновников, документа позволит местным властям создать рабочие места в различных отраслях, а также сберечь уникальные памятники истории и культуры, содержать здравницы и курорты. Планируется также привлекать средства из-за границы.

Кабмин направит на госпрограмму развития Арктики 15 млрд рублей за три года.

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