Кабмин направит на госпрограмму развития Арктики 15 млрд рублей за три года

Кабинет министров России направит на государственную программу развития Арктики 15 млрд рублей за три года. Об этом членам нижней палаты парламента сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник выступил в Государственной Думе с отчетом о результатах работы за 2020 год.
В конце марта правительством была принята государственная программа развития Арктической зоны. На ее реализацию в ближайшие три года направим около 15 млрд рублей. Из них 3,5 млрд - уже в этом году.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
по слова эксперта, основной программой для арктического региона для государства является обеспечение его устойчивого развития, привлечение инвестиций и формирование новых рабочих мест. Мишустин призвал создать благоприятные условия развития субъектов по всей стране. Он добавил, что на определенных территориях сделать это будет сложнее из-за геополитической ситуации. В первую очередь речь идет о Дальнем Востоке и Арктике.
Мишустин: падение ВВП в 2020 году было умеренным за счет принятых правительством мер.
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