Кабмин предложил запретить вылов китов и дельфинов

Россия ужесточит требования к вылову водных животных.

Кабинет министров России предложил запретить вылов китов и дельфинов. Такое заявление сделал глава правительства Михаил Мишустин во время заседания с коллегами. Чиновник уточнил, что данные виды водных обитателей нельзя будет извлечь из воды во время прибрежного и промышленного рыболовства.

Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование. Оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Специалист напомнил, что ранее кабмин ужесточил требования по добыче этих животных в целях массовых зрелищ или учебных мероприятий.

Кит застрял на мели в Темзе на юго-западе Лондона.

Видео: Правительство России