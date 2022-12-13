В США не стали пояснять отсутствие санкций против Батуриной и Евтушенкова

Карин Жан-Пьер ушла от ответа на вопрос о связях Хантера и Джо Байдена с российскими предпринимателями.

Американская администрация не стала пояснять отсутствие западных санкций против российских предпринимателей Елены Батуриной и Владимира Евтушенкова, которые соответственно основали компании "Интеко" и АФК "Систему". Вопрос об отсутствии давления на этих предпринимателей в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне чиновнице задал один из корреспондентов. СМИ в США считают, что бизнесмены имеют связи с сыном действующего лидера страны Хантером Байденом.

Если вы хотите задать вопрос о Хантере Байдене конкретно, я бы направила вас к его семье. Что касается каких-либо санкций, я не комментирую дела отдельных, индивидуальных лиц из России. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что согласно версии газеты The New York Post, Батурина и Евтушенков якобы встречались с Джо Байденом, когда политик еще находился на посту американского вице-президента. Российские бизнесмены также якобы имели деловые связи с его сыном Хантером Байденом. Американское издание утверждает, что якобы из-за этого предприниматели могли не подпасть под западные рестрикции в связи с началом специальной военной операции на Украине.

В Белом доме заявили, что поставки F-16 Киеву сейчас не рассматриваются.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television