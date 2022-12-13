В Белом доме заявили, что поставки F-16 Киеву сейчас не рассматриваются

В Белом доме заявили, что поставки боевых самолетов-истребителей F-16 американского производства сейчас не рассматриваются.Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Таким образом Карин Жан-Пьер прокомменировала прессе сообщение о прибытии в страну украинских военных летчиков.
Президент уже говорил про самолеты F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Белый дом выступает за независимое расследование отравлений в школах Ирана.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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