В Белом доме заявили, что поставки F-16 Киеву сейчас не рассматриваются

Карин Жан-Пьер отреагировала на сведения о прибытии в США военных летчиков из Украины.

В Белом доме заявили, что поставки боевых самолетов-истребителей F-16 американского производства сейчас не рассматриваются.Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Таким образом Карин Жан-Пьер прокомменировала прессе сообщение о прибытии в страну украинских военных летчиков.

Президент уже говорил про самолеты F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом выступает за независимое расследование отравлений в школах Ирана.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television