Карин Жан-Пьер рассказала о ситуации с отравлением детей в разных городах Ирана.

Белый дом выступает за независимое расследование отравлений в школах Ирана. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница заметила, что

Необходимо провести заслуживающее доверия независимое расследование, виновные должны понести ответственность. Если эти отравления связаны с участием в протестах, то это подпадает под мандат независимой миссии ООН по сбору фактов в Иране. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в ноябре 2022 года Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял на специальной сессии в Женеве резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране. Документ одобрили 25 из 47 делегаций, его активно продвигали страны коллективного Запада и Вашингтон. "Против" инициативы выступили шесть государств, среди которых - Армения, Китай и Куба. Еще16 государств воздержались от ответа. В 2023 году многочисленные отравления учениц средних образовательных учреждений неизвестным газом произошли в разных районах Ирана. 22 февраля 20 школьниц в провинции Лурестан были госпитализированы с симптомами интоксикации. Местная экспертиза показала, что причиной стал яд. Затем 28 февраля в больницу были доставлены 35 учениц средней школы, расположенной в Пардисе, а уже 1 марта со схожими симптомами были госпитализированы 105 пациентов в северо-западной провинции Ардебиль.

Белый дом не комментирует данные о планах встречи Маккарти с главой администрации Тайваня.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

