Белый дом не комментирует данные о планах встречи Маккарти с главой администрации Тайваня

Карин Жан-Пьер переадресовала вопросы к Кевину Маккарти и руководству Тайваня.

Белый дом не комментирует данные о планах встречи нового спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ранее стало известно, что мероприятие якобы произойдет в штате Калифорния. В ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-ПЬер подчеркнула, что от спикера ПП "каких-либо объявлений о поездках" Инвэнь не было. Она рекомендовала адресовать соответствующие запросы администрации Тайваня.

Насколько мне известно, никаких объявлений не было. Я бы не стала комментировать эти сведения, поскольку об этом не было объявлено, о поездке не сообщалось. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что местная газета Financial Times сообщила со ссылкой на собственные источники, что встреча Кевина Маккарти и Цай Инвэнь может состояться не в Тайбэе, как планировалось делегатами ранее, а в американском штате Калифорния. По утверждению издания, изменение рабочих планов вызвано соображениями безопасности на фоне напряженности в отношениях США и Китая.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television