Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию

Карин Жан-Пьер перепутала название РФ, назвав страну Российской народной республикой.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер случайно переименовала Россию. Инцидент произошел в ходе выступления чиновницы из американской администрации при президенте Джо Байдене на регулярной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне. В завершающей части своей речи она анонсировала планы главы США по встрече с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Никто из присутствующих на мероприятии корреспондентов не стал поправлять спикера.

Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Данный ляп является не первым в профессиональной работе Карин Жан-Пьер. В частости, еще на прошлой неделе она назвала Барака Обаму действующим президентом США вместо Джо Байдена.

Белый дом отказался комментировать визит военных кораблей Ирана в Бразилию.

Фото и видео: Белый дом