Карин Жан-Пьер назвала ситуацию "потенциальным взаимодействием".

Белый дом отказался комментировать визит военных кораблей Ирана в Бразилию. Соответствующий вопрос официальному представителю при американской администрации президента Джо Байдена задали местные журналисты в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне. Карин Жан-Пьер отреагировала на то, как правительство страны оценило решение властей Бразилии разрешить вход в собственный морской порт, расположенный на территории города Рио-де-Жанейро, двух военных кораблей Тегерана. Инцидент зафиксирован 26 февраля.

Когда нам задавали вопросы такого типа о встречах или каком-то взаимодействии, мы очень ясно давали понять, что просто не будем об этом говорить отсюда. Я бы переадресовала вас к этим двум странам. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

СМИ указали чиновнице на тот момент, что речь идет не о встрече. Карин Жан-Пьер уточнила, что в любом случае речь ведется о каком-то взаимодействии, но она не готова говорить о ситуации с трибуны Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома назвала Байдена президентом, "который ничего не боится".

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

