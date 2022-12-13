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Пресс-секретарь Белого дома назвала Байдена президентом, "который ничего не боится"

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Карин Жан-Пьер оценила качества лидера США.

Официальный представитель при американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала Джо Байдена президентом, "который ничего не боится". Именно так она охарактеризовала политика в ходе регулярного брифинга с журналистами в Белом доме. Чиновница ответила на соответствующий вопрос корреспондента с телеканала FOX News Питера Дуси, который поинтересовался о том, боится ли политик китайских властей. К такому мнению СМИ пришли из-за того, что США отказываются предпринимать какие-либо решительные действия против Пекина.

Президент не боится Китая. Вы видели президента на прошлой неделе, когда мы поехали на Украину, поехали в Киев? Это президент, который ничего не боится.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница считает отважным шагом и исторической поездкой нахождение Джо Байдена в Киеве, когда на территории Украины в этот момент продолжались боевые действия. Карин Жан-Пьер добавила, что глава США не боится направиться туда, где на земле нет американского военного присутствия. В США считают, что готовы "одержать верх в конкуренции с Китаем", а также заниматься обеспечиванием открытых и свободных регионов Тихого и Индийского океанов.

Белый дом не стал уточнять, закрыто ли дело по случаям "гаванского синдрома".

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

Теги: белый дом, джо байден, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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