Карин Жан-Пьер рассказала о том, что Вашингтон продолжает помогать пострадавшим дипломатам.

Белый дом не стал уточнять, закрыто ли дело по случаям "гаванского синдрома".Соответствующий вопрос официальному представителю американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер задал один из корреспондентов, который находился на регулярном брифинге в Вашингтоне 1 марта. Чиновница пояснила СМИ, что лидеру страны важно дать понять, что власти относятся к этому вопросу очень серьезно, как и все разведывательное сообщество США. Она добавила, что пострадавшие дипломаты от данного синдрома продолжат получать необходимую медицинскую поддержку и финансовую помощь от федерального правительства.

Я бы переадресовала вас к аппарату директора национальной разведки по поводу их конкретной оценки того, на каком этапе они находятся, к какому выводу пришли. Я не собираюсь здесь говорить об этом. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в 2022 году руководство Госдепа США приняло решение выплачивать до 187 тысяч долларов американским дипломатам и членам их семей, у которых медики обнаружили тяжелые симптомы "гаванского синдрома".

Белый дом обещал рассмотреть запросы начавших расследование по Афганистану республиканцев.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance