Белый дом обещал рассмотреть запросы начавших расследование по Афганистану республиканцев

Карин Жан-Пьер оценила новое расследование Конгресса против администрации Джо Байдена.

Белый дом обещал рассмотреть официальные запросы начавших расследование по Афганистану республиканцев из Конгресса. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американской администрации при президенте Джо Байдене сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила прессе, что политики предоставят местным законодателям данные относительно вывода американских сил с территории данного государства на Ближнем Востоке. У спикера спросили о том, будут ли власти сотрудничать в рамках организованного расследования.

Мы в течение последнего года предоставляли Конгрессу информацию по Афганистану и по операции. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в этот же день члены Республиканской партии США из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей заявили о начале расследования деятельности действующей администрации США по выводу сил из Афганистана.Парламентарии направили письма с требованием предоставить документы, корреспонденцию и прочие сведения, касающиеся "провального ухода", а также эвакуации и проверок граждан Афганистана, которые потом переехали на территорию страны. Запросы переданы в Совет национальной безопасности Белого дома, Госдеп, Пентагон, Комитет начальников штабов Вооруженных сил США, СВД и Агентство о международному развитию.

Белый дом назвал "символическими и ненужными" новые санкции КНР против американского ВПК.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance