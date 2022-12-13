Белый дом назвал "символическими и ненужными" новые санкции КНР против американского ВПК

Карин Жан-Пьер рассказала о реакции Пекина на поставки оружия армии Тайваня.

Белый дом назвал "символическими и ненужными" новые китайские санкции против американского военно-промышленного комплекс. Ранее Пекин внес в "черный список" такие оборонные предприятия США как Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense. Теперь они считаются неблагонадежными поставщиками, так как занимаются поставками вооружений армии острова Тайвань.

Они являются символическими и ненужными мерами. <...> Китай может сам за себя говорить, когда речь идет о его действиях, но мы считаем эти рестрикции символическими и ненужными. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television