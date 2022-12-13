США выступили против решений Израиля о легализации поселений на палестинских землях

Карин Жан-Пьер оценила постановление, принятое еврейским руководством в отношении западного берега Иордана.

Американские власти выступили против официальных решений Израиля о легализации поселений на палестинских землях. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница объяснила прессе, что Белый дом серьезно встревожен таким постановлением еврейского государства, поэтому решительно выступают против него. Таким образом спикер прокомментировала объявленное в понедельник правительством Израиля намерение построить на Западном берегу реки Иордан новые поселения для своих граждан.

США решительно выступают против этих односторонних мер, которые усиливают напряженность, наносят вред доверию между сторонами и подрывают географическую жизнеспособность принципа сосуществования двух государств. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом подтвердил завершение регулярного медосмотра Байдена 16 февраля.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television