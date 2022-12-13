Белый дом подтвердил завершение регулярного медосмотра Байдена 16 февраля

Карин Жан-Пьер рассказала о том, почему мероприятие не обозначено в рабочем графике президента США.

Американская администрация подтвердила завершение регулярного медицинского осмотра президента страны Джо Байдена 16 февраля. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что никаких изменений относительно проверки здоровья главы США нет, а осмотр пациента не отменялся специалистами. Она напомнила, что такие мероприятия никогда не вносились властями страны, поэтому на текущую неделю в рабочем графике Байдена медосмотр не значится.

Я знаю, что многие спрашивали, в силе ли все еще регулярный медицинский осмотр, потому что мы не упоминали его в графике на неделю. Поэтому его там и не было. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер призвала прессу ожидать заключение врача, которое будет обнародовано так же, как это было сделано в 2021 году. Белый дом намерен быть прозрачным в данном вопросе и предоставить общественности сведения от медицинского персонала.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

