США намерены продолжить призывать КНР противодействовать Ирану

Карин Жан-Пьер оценила встречу Раиси и Си Цзиньпина.

Американские власти при президенте Джо Байдене намерены продолжить призывать китайскую сторону противодействовать "дестабилизирующец деятельности" Ирана. Соответствующей информацией с журналистами в Вашингтоне поделилась официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница таким образом оценила рабочий визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Пекин и его двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресса хотела узнать о том, будут ли власти страны рассматривать данный визит в КНР как провал своего санкционного давления.

Мы не собираемся строить догадки относительно его переговоров. Мы продолжаем взаимодействовать с КНР и другими странами по всему миру с целью призывать их принимать меры по противодействию дестабилизирующей деятельности Ирана. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Эбрахим Раиси с 14 по 16 февраля находится с официальным визитом в Китае по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Президента Ирана сопровождает делегация, в состав которой входит несколько членов местного правительства. В частности, в поездку отправился глава министерства по иностранным делам Хосейн Амир Абдоллахиян, министр экономики Эхсан Хандузи, министр нефти Джавад Оуджи, председатель Центробанка Мохаммад Реза Фарзин.

В Белом доме заявили, что сбитые над США объекты, вероятно, не представляли угрозы.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television