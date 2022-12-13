В Белом доме заявили, что сбитые над США объекты, вероятно, не представляли угрозы

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что эксперты изучат обломки.

В американской администрации при президенте Джо Байдене заявили о том, что что сбитые над территорией США объекты, вероятно, не представляли собой никакой угрозы для национальной безопасности или граждан. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница отметила, что власти намерены собрать все обломки этих аэростатов для того, чтобы установить их принадлежность и назначение.

Разведывательное сообщество заявило, что <...> считает их потенциально безвредными...могли быть связаны с коммерческими или исследовательскими структурами. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница напомнила СМИ о том, что три неопознанных объекта, которые были сбиты в воздушном пространстве США, по новым данным американских разведывательных служб, могли как-то быть связаны коммерческой или исследовательской сферами.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television