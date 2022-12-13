Белый дом: Байден распорядился создать межведомственную группу для анализа феномена НЛО

Карин Жан-Пьер рассказала о ситуации с тремя сбитыми объектами над территорией США.

В американской администрации рассказали о том, что президент Джо Байден распорядился создать межведомственную группу для анализа феномена НЛО (неопознанных летающих объектов). Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что в ситуации с тремя сбитыми аэростатами в районе Северной Америки власти страны не регистрируют каких-либо свидетельств инопланетной или внеземной активности. Она заметила, что рассчитывает, что общественность и СМИ услышат и узнает об этом.

Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты. И для нас было важно сказать это отсюда, потому что мы много слышали об этом. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Guardian News