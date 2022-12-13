Белый дом: Байден 22 февраля посетит Польшу

Карин Жан-Пьер рассказала о рабочем турне лидера США в Европу.

Американский президент Жжо Байден 22 февраля посетит с рабочим визитом Польшу. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации СШа при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница отметила, что поездка лидера Белого дома запланирована с 20 по 22 февраля. Там он проведет встречи с президентом Анджеем Дудой, лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). Будт подниматься вопросы по двустороннему сотрудничеству, коллективная поддержка киевского режима, укрепление натовского потенциала.

С 20 по 22 февраля Байден посетит Польшу. Он также встретится с лидерами группы наших союзников по НАТО на восточном фланге, чтобы подтвердить неизменную поддержку США безопасности Североатлантического альянса. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Корреспонденты хотели узнать у Карин Жан-Пьер о том, какие города Джо Байден может посетить в Польше. В Белом доме подчеркнули, что будут обладать более подробной информацией ближе к поездке в Европу.

США заявили о желании сохранять контакты с КНР в свете ситуации с аэростатом.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television