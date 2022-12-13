США заявили о желании сохранять контакты с КНР в свете ситуации с аэростатом

Карин Жан-Пьер считает, что многое в отношениях с Вашингтоном будет зависеть от Пекина.

Американские власти заявили о желании сохранять контакты с Китем в свете произошедшей ситуации с аэростатом. соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель администрации страны при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. В Вашингтоне чиновница пояснила, что инцидент не сможет изменить планы с Пекином, однако развитие отношений между государствами будет зависеть от китайских коллег. В Белом доме отметили, что внешнеполитический курс по КНР достаточно понятен и будет оставаться спокойным, практичным и решительным, при сохранении множества каналов для связи.

И это не изменит того, как США будут выстраивать дальнейшие отношения с Китаем и дипломатическое взаимодействие, когда мы оставим позади эту ситуацию. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме заявили, что США пока нечего объявить о новых поставках вооружений Украине.

Фото и видео: YouTube / Телевидение CNBC