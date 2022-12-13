Карин Жан-Пьер рассказала о поддержке Киева так долго, как потребуется.

В Белом доме заявили, что США пока нечего объявить о новых поставках вооружений Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница отметила, что Вашингтон совместно с Киевом ведут дальнейшие консультации. Пресса хотела узнать у спикера оценки властей по ситуации на поле боя и о том, когда США объявят очередной пакет поддержки ВСУ.

Мы собираемся продолжать помогать Украине всеми возможными способами. Они оценивают происходящее на поле боя, и мы ведем консультации с ними на регулярной основе, чтобы понять, что еще мы можем сделать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В среду 1 февраля американская газета The Wall Street Journal сообщила читателям о том, что вашингтонская администрация может объявить 3 февраля о новом пакете военной помощи украинским властям. Предположительно, объем помощи составит порядка 2,2 миллиарда долларов.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance