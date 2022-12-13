Белый дом: Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий

Карин Жан-Пьер назвала это обязанностью Конгресса.

Джо Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американской администрации сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Чиновница объяснила, какую позицию лидер Белого дома занимает по отношению к позиции Конгресса США. Глава страны готов обсуждать с местными законодателями сокращение дефицита бюджета.

Это должно быть сделано без условий... Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно обсуждать. Мы считаем это их (конгресса) обязанностью. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что власти США в прошлом месяце исчерпали лимиты иностранных заимствований и приступили к реализации "экстраординарных мер" во избежание внутреннего дефолта в стране. По оценкам министерства по финансам, это может произойти уже в начале июня 2023 года.

США впервые выпустили одного из "наиболее ценных" узников тюрьмы в Гуантанамо.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance