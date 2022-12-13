Карин Жан-Пьер рассказала об освобождении Маджида Хана.

США впервые выпустили одного из "наиболее ценных" узников тюрьмы в Гуантанамо. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в американской администрации сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница оценила сведения о том, что власти страны выпустили из-под стражи Маджида Хана, который ранее находился на базе ВМС США на Кубе. Ранее ЦРУ (Центральное разведывательное управление) называло мужчину одним из наиболее ценных заключенных, который содержался на американском объекте сверхстрогого режима.

Министерство обороны объявило сегодня об отправке Маджида Хана из места заключения в Гуантанамо в Белиз. сообщение Пентагона

Напомним, что Маджида Хан в 2012 году признал свою вину и согласился на сотрудничество с властями США. За это время фигурант расследования "выполнил свое обещание о сотрудничестве". В 2021 году мужчина получил тюремный срок, превышающий десять лет. Ему вычли года, которые он проводил в сотрудничестве с властями США. На текущий момент он отбыл свой срок наказания. В Пентагоне напомнили, что в Гуантанамо остаются 34 узника.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance