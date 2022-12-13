Белый дом заявил о важности запрета флага и гимна РФ на соревнованиях

Карин Жан-Пьер рассказала о позиции властей США по допуску россиян на международные турниры.

США выступили за ограничение участия РФ и Белоруссии в спортивных состязаниях. Соответствующее заявление официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Белый дом допускает допуск атлетов из этих стран исключительно в нейтральном статусе, без флагов, гимнов и гербов.

Журналисты попросили Карин Жан-Пьер оценить позицию властей США по вопросу допуска спортсменов из РФ и Белоруссии на летние Олимпийские игры 2024 года, которые состоятся в Париже. В Белом доме пояснили, что когда международные профильные организации, подобные МОК, говорят о допуске атлетов, то на турнирах должно быть абсолютно ясно, что эти атлеты не будут представлять конкретную страну, а выйдут под нейтральными флагами. США призывают запретить им использовать гербы гимны и национальные флаги. Вопрос касается только российских и белорусских спортсменов.

Ранее в В Белом доме не смогли изложить позицию США по допуску россиян на Олимпиаду.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance