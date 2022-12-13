Карин Жан-Пьер рассказала о том, что позиция Вашингтона будет уточняться.

В Белом доме не смогли изложить позицию США по допуску россиян на Олимпиаду. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне пресса задала соответствующий вопрос официальному представителю американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница отметила, что на текущий момент она не готова рассказать о позиции властей США по вопросу допуска атлетов из РФ и Белоруссии на летних Играх, которые пройдут в 2024 году на территории французской столицы (Парижа). Спикер пообещала провести консультации по текущей теме со своими коллегами из Совета по национальной безопасности.

Я не разговаривала с моими коллегами в Совете национальной безопасности [Белого дома по этому вопросу], хотелось бы получить представление о том, что они думают. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что еще в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях из-за украинского кризиса. А 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией. Специалисты предложил разрешать россиянам и белорусам принимать участие в турнирах в том случае, если она соглашаются на выступление в нейтральном статусе и активно не поддерживают специальную военную операцию РФ на Украине. Позже президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.

В США заявили, что научно-техническое сотрудничество с Индией не направлено против Китая.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

