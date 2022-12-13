В США заявили, что научно-техническое сотрудничество с Индией не направлено против Китая

Карин Жан-Пьер рассказала о дипломатических ценностях Вашингтона.

В американской администрации заявили, что научно-техническое сотрудничество Вашингтона с Индией не направлено против Китая, как и против любого другого государства. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница прокомментировала СМ программу под названием "Инициатива США и Индии по критически важным и новым технологиям"

Как вы знаете, президент Байден и премьер-министр Моди объявили об этой инициативе еще во время встречи в мае прошлого 2022 года. Эта инициатива <...> является ключевой для США и Индии в создании демократической технологической экосистемы и укрепляет ценности и институты. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В США отметили, что невозможно игнорировать геополитический контекст во взаимоотношениях с другими странами. Инициатива, реализуемая с Индией, считается властями Вашингтона важным партнерством "между двумя друзьями", необходимая в сфере высоких технологий, в том числе полупроводников и оборонных инноваций.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television