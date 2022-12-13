США провели консультации с Маском об электромобилях

Карин Жан-Пьер рассказала о встрече чиновников с Илоном Маском.

Власти США провели консультации с американским бизнесменом Илоном Маском об электромобилях. Соответствующее заявление в ходе проведения регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что 27 января были организованы контакты по вопросам, которые касаются распространению этого вида транспортных средств по стране и дальнейшей развитии энергетической системы, покупка бизнесменом социальной сети не обсуждалось.На мероприятии присутствовал старший советник по инновациям и реализации проектов чистой энергетики Джон Подеста, координатор Белого дома по вопросам реализации инициатив администрации США по снижению инфляции Митч Лэндрю. Эксперты изучили правительственные меры, направленные на снижение уровня инфляции.

... Встретились с Илоном Маском для обсуждения электрификации... Эта встреча состоялась сегодня.. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер отметила, что президент США Джо Байден не встречался лично с Илоном Маском. Корреспонденты хотели узнать у пресс-секретаря Белого дома о том, касалось ли данное обсуждение вопроса о сокрытии сведений о ноутбуке сына президента США Хантера Байдена. Чиновница переадресовала запрос с официальным представителям Хантера Байдена.

Власти США заявили, что продолжат предупреждать КНР о "последствиях" поддержки СВО.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television