Власти США заявили, что продолжат предупреждать КНР о "последствиях" поддержки СВО

Карин Жан-Пьер рассказала о последствиях для Пекина, если КНР решат помогать Москве на СВО.

Власти США заявили, что продолжат предупреждать КНР о "последствиях" поддержки российской специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница уверена в том, что власти смогут уверенно сигнализировать те последствия, которые наступают из-за поддержки агрессии Москвы в отношении Киева. США предупредили Пекин о последствиях, которые наступят из-за оказания России помощи по украинскому направлению.

Мы продолжим доводить до сведения Китая последствия предоставления материальной поддержки в войне России против Украины. Мы множество раз говорили об этом. Мы будем очень ясно сигнализировать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

США заявили, что им нечего объявить о новом типе военной помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / Fox Business