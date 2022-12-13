Власти США заявили, что продолжат предупреждать КНР о "последствиях" поддержки СВО

Власти США заявили, что продолжат предупреждать КНР о "последствиях" поддержки российской специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница уверена в том, что власти смогут уверенно сигнализировать те последствия, которые наступают из-за поддержки агрессии Москвы в отношении Киева. США предупредили Пекин о последствиях, которые наступят из-за оказания России помощи по украинскому направлению.
Мы продолжим доводить до сведения Китая последствия предоставления материальной поддержки в войне России против Украины. Мы множество раз говорили об этом. Мы будем очень ясно сигнализировать.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
США заявили, что им нечего объявить о новом типе военной помощи Киеву.
Фото и видео: YouTube / Fox Business
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