США заявили, что им нечего объявить о новом типе военной помощи Киеву

Белый дом не исключает отправки танков для ВСУ.

Власти США заявили, что им нечего объявить о новом типе военной помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что власти страны никогда не исключали поставки танков для ВСУ. Однако решение еще не принято. По данному вопросу ведутся консультации с международными партнерами.

Я отмечу, что мы постоянно поддерживаем контакты с Украиной относительно того, каковы потребности Украины на поле боя. Но мне нечего анонсировать, сейчас нет каких-либо заявлений о каких-либо новых типах военной помощи. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер объяснила, что Пентагон "никогда не исключал" поставки танков американского производства на Украину. В прошлом Минобороны страны упоминало в СМИ о трудностях с отправкой такой тяжелой техники для киевского режима.

США ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на заявления Эрдогана.

Фото и видео: YouTube / Fox Business

