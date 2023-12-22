Глава Минфина США считает пугающим госдолг США в $34 трлн

Джанет Йеллен назвала ситуацию управляемой.

Американский министр по финансам Джанет Йеллен назвала пугающим размер государственного долга страны в 34 триллиона долларов. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала в рамках выступления на встрече, организованной Чикагским экономическим клубом. Эксперт уточнила, что показатель госдолга в США остается под контролем регуляторов. Глава Минфина считает ситуацию достаточно управляемой, однако в будущем властям важно предпринимать меры, которые позволят убедиться в снижении существующего дефицита.

Если говорить об абсолютной цифре госдолга в $34 трлн - это пугающая цифра. Необходимо, чтобы Конгресс и администрация работали над этим. Кроме того, я считаю важным инвестировать в нашу экономику Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что в начале января текущего года Минфин США уведомил жителей страны о том, что госдолг Соединенных Штатов превысил отметку в 34 трлн долларов. За 2023 год показатель вырос более чем на четыре триллиона долларов.

Йеллен заявила, что кибератака на подразделение банка ICBC не повлияла на рынок облигаций.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television