Йеллен заявила, что кибератака на подразделение банка ICBC не повлияла на рынок облигаций

Глава Минфина США оценила ситуацию с ICBC.

Атака хакеров на американское подразделение Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) не повлияла на рынок казначейских облигаций в стране. Соответствующее заявление сделала местный министр финансов Джанет Йеллен, выступая перед журналистами в городе Сан-Франциско штата Калифорния. Она вышла к прессе по результатам встречи с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном. Чиновница заметила, что в целях урегулирования проблемы ее профильное ведомство сотрудничало с представителями КНР, а также компанией ICBC Financial Services, местными регуляторами, федеральным правительством, Бюро расследований, Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США.

В решении этой проблемы был достигнут очень хороший прогресс, мы не увидели влияния на рынок казначейских облигаций. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что американское подразделение крупнейшего коммерческого банка Китая подверглось атаке программы-вымогателя. Этот инцидент сказался на крупном сбое в работе некоторых систем. Головной офис ICBC и другие дочерние учреждения при этом не пострадали.

США предупредили КНР о возможных санкциях в случае оказания помощи РФ в связи с СВО.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television