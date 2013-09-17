США предупредили КНР о возможных санкциях в случае оказания помощи РФ в связи с СВО

Джанет Йеллен призвала Китай отказаться от помощи России.

Американская администрация предупредила Китай о возможности применения дальнейших санкций в случае оказания России помощи в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделала местный министр финансов Джанет Йеллен, выступая перед журналистами в городе Сан-Франциско штата Калифорния. Она вышла к прессе по результатам встречи с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном. Спикер заметила, что власти в Вашингтоне видят свидетельства того, что китайские частные предприятия могут содействовать поставке оборудования и материалов в РФ. При этом в Минфине США не стали утверждать, что такие процессы происходят с ведома правительства.

Ддля нас крайне важно, чтобы компании не оказывали материальной поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу, и что мы готовы к введению дальнейших санкций. Мы хотели бы, чтобы Китай пресек это. Особенно когда мы в состоянии предоставить информацию. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Джанет Йеллен уточнила, американское правительство обеспокоено тем, что, несмотря на санкционные программы коллективного Запада, "оборудование, критически важное для военных усилий России", обходит подобные ограничения и приобретается Москвой.

Глава Минфина США назвала поддержку Украины и Израиля приоритетом.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television