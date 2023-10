Глава Минфина США назвала поддержку Украины и Израиля приоритетом

Джанет Йеллен призвала коллег поддержать оба государства.

Военная поддержка Израиля и Украины входит в число главных приоритетов для американской администрации Джо Байдена. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции в Марракеше сделала министр по финансам США Джанет Йеллен. Иностранная чиновница заметила, что речь идет также о финансировании, прямой бюджетной поддержке, экономической помощи и ресурсном наполнении.

....Являются несомненными основными приоритетами администрации Байдена. Мы совершенно ясно дали это понять конгрессу, и мы считаем, что есть значительная поддержка со стороны обеих партий по этим вопросам. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Глава Минфина США заявила о снижении риска рецессии в стране.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury