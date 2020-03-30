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Глава Минфина США назвала поддержку Украины и Израиля приоритетом

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Джанет Йеллен призвала коллег поддержать оба государства.

Военная поддержка Израиля и Украины входит в число главных приоритетов для американской администрации Джо Байдена. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции в Марракеше сделала министр по финансам США Джанет Йеллен. Иностранная чиновница заметила, что речь идет также о финансировании, прямой бюджетной поддержке, экономической помощи и ресурсном наполнении.

....Являются несомненными основными приоритетами администрации Байдена. Мы совершенно ясно дали это понять конгрессу, и мы считаем, что есть значительная поддержка со стороны обеих партий  по этим вопросам.

Джанет Йеллен, глава Минфина США

Глава Минфина США заявила о снижении риска рецессии в стране.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury

Теги: военная помощь, всу, джанет йеллен, израиль, минфин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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