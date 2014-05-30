Глава Минфина США заявила о снижении риска рецессии в стране

Джанет Йеллен рассказала о том, что США все еще готовятся к угрозам в сфере экономики.

Вероятность наступления рецессии на территории США уменьшилась. Такую оценку экономической ситуации высказала местным журналистам телеканала Bloomberg TV в четверг 23 июня американский министр по финансам Джанет Йеллен. Чиновница при этом заметила, что ее слова не означают того, что никаких рисков для страны в финансовом плане нет. В качестве примера она указала на на повышение процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По моей оценке, ее вероятность, если уж на то пошло, уменьшилась - посмотрите на устойчивость рынка труда, и инфляция снижается. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Эксперт полагает, что властям потребуется необходимо увидеть некоторое замедление государственных расходов ради того, чтобы взять инфляцию под контроль.

Минфин США считает, что потолок цен на нефть из России стабилизировал глобальную экономику.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television