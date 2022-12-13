Минфин США считает, что потолок цен на нефть из России стабилизировал глобальную экономику

Установление потолка цен на российскую нефть смогло помочь союзникам во главе с США стабилизовать глобальную экономику. Соответствующее мнение выразила в рамках пресс-конференции в Японии на саммите глав министерств по финансам и руководителем Центробанков стран-участниц саммита "Большой семерки" (G7).
Глобальные нефтяные рынки остаются относительно стабильными с декабря прошлого года, когда был установлен потолок цен. Соответствующая мера помогла стабилизировать глобальную экономику и ослабить способность России проводить СВО.
Джанет Йеллен, глава Минфина США
Иностранная гостья заметила, что Вашингтон и его международные партнеры будут добиваться предотвращения попыток российских властей обойти введенных против Москвы западных санкций. Джанет Йеллен добавила, что подход партнеров связан с улучшением обмена информацией между теми сторонами, которые оказываются вовлечены в антироссийское давление, компании и юрисдикции, перекрытии каналов финансирования Вооруженных сил России.
Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США.
Фото и видео: YouTube / Reuters
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