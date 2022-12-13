Минфин США считает, что потолок цен на нефть из России стабилизировал глобальную экономику

Джанет Йеллен рассказала об обсуждении дальнейшего санкционного давления на Москву.

Установление потолка цен на российскую нефть смогло помочь союзникам во главе с США стабилизовать глобальную экономику. Соответствующее мнение выразила в рамках пресс-конференции в Японии на саммите глав министерств по финансам и руководителем Центробанков стран-участниц саммита "Большой семерки" (G7).

Глобальные нефтяные рынки остаются относительно стабильными с декабря прошлого года, когда был установлен потолок цен. Соответствующая мера помогла стабилизировать глобальную экономику и ослабить способность России проводить СВО. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Иностранная гостья заметила, что Вашингтон и его международные партнеры будут добиваться предотвращения попыток российских властей обойти введенных против Москвы западных санкций. Джанет Йеллен добавила, что подход партнеров связан с улучшением обмена информацией между теми сторонами, которые оказываются вовлечены в антироссийское давление, компании и юрисдикции, перекрытии каналов финансирования Вооруженных сил России.

Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США.

Фото и видео: YouTube / Reuters