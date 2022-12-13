Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США

Глава Минфина США оценила ситуацию а экономике США.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен заявила о том, что дефолт США может создать риск подрыва лидерства Вашингтона в глобальной экономической системе и поднять вопрос о способности страны защищать интересы своей национальной безопасности. Соответствующей информацией чиновница поделилась с участниками встречи глав Минфина "Большой семерки", которая проходила в Японии. Иностранный гость отметила, что дефолт по уровню федерального долга США приведет к финансовой и экономической катастрофе.

Дефолт ... рискует подорвать лидерство США в глобальной экономике, поднять вопрос о нашей способности защищать наши интересы нацбезопасности...Согласно моей оценке... миллионы американцев могут потерять работу, доходы населения сократятся. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Йеллен заявила, что санкции США против Ирана не дали желаемых результатов.

Фото и видео: YouTube / Reuters