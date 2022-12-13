Йеллен заявила, что санкции США против Ирана не дали желаемых результатов

В Минфине США оценили политику Ирана.

Жестские антииранские санкции, которые были введены администрацией Вашингтона против Тегерана, не дали желаемых властям США результатов с точки изменения политического и внутреннего курса со стороны ближневосточного государства. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете по ассигнованиям от Палаты представителей Конгресса США сделала глава министерства по финансам Джанет Йеллен. Она подчеркнула, что от ограничений и запретов со стороны Запада Иран сильно страдает в экономическом плане. Аналогичная ситуация фиксируется в Северонй Корее.

Мы пытаемся ужесточить их, продолжаем принимать меры с этой целью. С другой стороны, если вы спросите, вызвало ли это изменение курса действий, ответ - гораздо меньше, чем нам в идеале хотелось бы Джанет Йеллен, глава Минфина США

Джанет Йеллен подчеркнула, что иранские власти для себя продолжают считать приоритетными те действия, прекращения которых добиваются от них американцы.

В США усомнились в способности России и Китая создать альтернативу доллару.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television