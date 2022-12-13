В США усомнились в способности России и Китая создать альтернативу доллару

Джанет Йеллен оценила усилия РФ и Кивая по обходу финансовой системы.

В американском финансовом ведомстве усомнились в способности России и Китая создать альтернативу использованию доллара в международных расчетах. Соответствующее заявление сделала в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете по ассигнованиям Палаты представителей США глава местного министерства по финансам Джанет Йеллен. Чиновница пояснила, что совместные попытки Москвы и Пекина Вашингтон замечает, но считает, что добиться успеха странам будет очень сложно. Эксперт выразила уверенность перед законодателями в том, что национальная валюта еще долгое время будет сохранять за собой статус мировой резервной валюты, несмотря на создание систем, которые призваны обойти его применение.

Безусловно, я хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать другую систему, не предполагающую использования доллара. Но сделать это чрезвычайно сложно. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Йеллен: США могут при необходимости повторить меры, принятые для спасения вкладчиков SVB.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television