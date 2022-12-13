Йеллен: США могут при необходимости повторить меры, принятые для спасения вкладчиков SVB

Американский министр по финансам Джанет Йеллен рассказала о том, что власти США могут при необходимости повторить меры поддержки, принятые для спасения вкладчиков местных кредитных организаций, таких как Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Эти банки потерпели крах. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям от Палаты Представителей Конгресса США. По мнению эксперта, помощь со стороны администрации гарантируют пользователям банковской системы, что их денежные средства остаются в безопасности.
Мы использовали важные средства, чтобы быстро принять меры для предотвращения распространения этой ситуации на другие банки страны. И это те средства, которые мы можем использовать снова.
Джанет Йеллен, глава Минфина США
Минфин США: SVB столкнулся с массовым снятием средств клиентами, что привело к банкротству.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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