Йеллен: США могут при необходимости повторить меры, принятые для спасения вкладчиков SVB

В Минфине США оценили банкротство Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

Американский министр по финансам Джанет Йеллен рассказала о том, что власти США могут при необходимости повторить меры поддержки, принятые для спасения вкладчиков местных кредитных организаций, таких как Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Эти банки потерпели крах. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям от Палаты Представителей Конгресса США. По мнению эксперта, помощь со стороны администрации гарантируют пользователям банковской системы, что их денежные средства остаются в безопасности.

Мы использовали важные средства, чтобы быстро принять меры для предотвращения распространения этой ситуации на другие банки страны. И это те средства, которые мы можем использовать снова. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Минфин США: SVB столкнулся с массовым снятием средств клиентами, что привело к банкротству.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television