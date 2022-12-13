Минфин США: SVB столкнулся с массовым снятием средств клиентами, что привело к банкротству

Глава Минфина США оценила крах банка в стране.

Американское министерство по финансам заявило о том, что руководство SVB (Silicon Valley Bank) столкнулось с массовым снятием денежных средств клиентами, что привело к банкротству кредитной организации. Соответствующее заявление в ходе слушаний в профильном финансовом комитете Конгресса США сделала глава Минфина Джанет Йеллен. Она оценила большие проблемы с ликвидностью, которые фиксировались в стране на прошлой неделе. Эксперт заметила, что банк не был способен удовлетворить требования своих вкладчиков.

Банк столкнулся с массовым снятием средств со счетов. Он в значительной степени зависел от незастрахованных вкладов, и произошло массовое снятие вкладов, что привело к проблемам с ликвидностью. По этой причине банк пришлось закрыть. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Руководитель финансового ведомства уточнила, что SVB для удовлетворения потребностей в ликвидности должен был продать собственные активы, которые, "как ожидалось, будут храниться до срока погашения". Однако при учете высокой базовой процентной ставки от ФРС, банку пришлось продать активы. В этот перечень попали в том числе и ценные бумаги министерства финансов, которые лишись рыночной стоимости.

Йеллен считает высокой возможность массового снятия клиентами средств со счетов банков США.

Фото и видео: YouTube / CBS News